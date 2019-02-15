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Отделались испугом: в Бразилии грабители отобрали у футболистов телефоны

Сегодня, 10:33

Бандиты отобрали телефоны у игроков клуба "Васко да Гама" после игры на легендарной арене "Маракана"

Футболисты клуба "Васко да Гама"
Футболисты клуба "Васко да Гама". Фото: Instagram.com
Отделались испугом: в Бразилии грабители отобрали у футболистов телефоны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/677/f10/5c6677f105b09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/677/f10/5c6677f105b09.jpg Футбол Бандиты отобрали телефоны у игроков клуба "Васко да Гама" после игры на легендарной арене "Маракана"

В первом полуфинальном матче футбольного Кубка Гуанабара (первый раунд Лиги Кариока, чемпионата штата Рио-де-Жанейро) клуб "Васко да Гама" разгромил "Ресенде" со счетом 3:0. После поединка на стоянке рядом со стадионом "Маракана" на футболистов напали грабители – у игроков "Васко" отобрали мобильные телефоны, а еще у одного злоумышленники угнали автомобиль, сообщает Globo.

Представители клуба заявили, что футболисты не пострадали физически и отделались испугом. Ответный матч между "Васко" и "Ресенде" запланирован на 20 марта. В другом полуфинале 15 февраля "Фламенго" сыграет с "Флуминенсе".

Напомним, что в прошлом году дом футболиста "Барселоны" ограбили, пока он находился с командой в Италии. Семья Жорди Альбы находилась на первом этаже и даже не заметила грабежа: бандиты проникли на второй этаж.

Недавно игрок сборной Украины Евгений Макаренко рассказывал, как ограбили его дом в Бельгии. Сам футболист в тот момент был в Париже. Макаренко признался, что для столицы Бельгии – это частая практика.

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Тег футболисты, ограбили

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Источник:

Eurosport

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