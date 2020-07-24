Отец Месси купил недвижимость в Милане: аргентинский форвард готовится к отъезду из Барселоны?

В квартиру можно въехать жить уже в начале августа

Отец аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси приобрел недвижимость в Милане – сообщает La Gazzetta dello Sport. Хорхе купил квартиру в районе Порта Нуова, в которую можно въехать и жить уже в начале августа. Ранее мы сообщали, что Месси побил древний рекорд чемпионатов Испании.

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Отмечается, что недвижимость в Милане семья Месси могла приобрести из-за выгоды в плане налогообложения. Подобное уже делал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Хотя титульный спонсор миланского "Интера" компания Pirelli готова оказать клубу помощь для подписания Месси. А бывший ассистент Жозе Моуринью в "Интере" Жозе Мораиш предположил, что нападающий "Барселоны" может продолжить карьеру в Италии.

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Лионель Месси / Фото: Twitter

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Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. При этом Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года. Но ранее мы сообщали, что Месси на закате карьеры хочет сбежать из "Барселоны" к Зинченко.

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