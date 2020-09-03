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Отец Месси не договорился с руководством "Барселоны" об уходе сына

3 сентября, 09:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

На 90 процентов аргентинец останется в каталонском клубе

Появились новые подробности будущего аргентинского нападающего Лионеля Месси в испанской "Барселоне". Накануне отец футболиста встретился с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу, но прийти к соглашению им не удалось.

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По информации Marca, в клубе исключили возможность продажи Месси, так как он является ключевым игроком команды. Также Бартомеу отказался выполнять пункт в контракте игрока, согласно которому "Барселона" должна отпустить его в другую команду, если Месси об этом попросит в конце сезона, так как оговоренный срок истек 10 июня.

В то же время аргентинское издание TyC Sports оценило в 90 процентов вероятность того, что следующий сезон Месси проведет в "Барселоне". Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.

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В это же время другие источники утверждают, что Лионель – уже одной ногой в "Манчестер Сити", а шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро.

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Смотрите, как Месси забивал за "Барселону":

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Барселона чемпионат Испании Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

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