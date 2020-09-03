Отец Месси не договорился с руководством "Барселоны" об уходе сына

Появились новые подробности будущего аргентинского нападающего Лионеля Месси в испанской "Барселоне". Накануне отец футболиста встретился с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу, но прийти к соглашению им не удалось.
По информации Marca, в клубе исключили возможность продажи Месси, так как он является ключевым игроком команды. Также Бартомеу отказался выполнять пункт в контракте игрока, согласно которому "Барселона" должна отпустить его в другую команду, если Месси об этом попросит в конце сезона, так как оговоренный срок истек 10 июня.
В то же время аргентинское издание TyC Sports оценило в 90 процентов вероятность того, что следующий сезон Месси проведет в "Барселоне". Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Напомним, что контракт 32-летнего аргентинского форварда с "Барселоной" истекает в июне 2021 года. А Месси выступает в составе каталонского клуба уже 15 лет – с 2005 года.
В это же время другие источники утверждают, что Лионель – уже одной ногой в "Манчестер Сити", а шейхи заплатят Месси 500 миллионов евро.
Смотрите, как Месси забивал за "Барселону":
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк