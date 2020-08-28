Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Отец Месси признался, в какой клуб решил перейти звездный аргентинец

28 августа, 19:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Лионель твердо намерен пополнить состав английского "Манчестер Сити"

Похоже, проясняется будущее одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси. 33-летний аргентинец недавно поставил в известность "Барселону" о том, что категорично намерен покинуть клуб. Но куда именно он пойдет, было неизвестно. Теперь же появилась информация авторитетного французского издания L’Equipe о том, что Лео переберется в "Манчестер Сити". А вчера английские журналисты сообщали детали невероятного перехода Месси в "МанСити" за 560 "лимонов".

Реклама

Французская же газета пишет, что спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо обратился к отцу футболиста, чтобы сделать предложение от имени своего клуба. Ведь бразилец Неймар хочет вновь объединиться с бывшим партнером по "Барсе". Но Хорхе ответил, что сын уже сделал выбор в пользу "Манчестер Сити". При этом "ПСЖ" отрицает, что контактировал с окружением Лионеля, но журналисты ссылаются на информацию из своих источников.

Осталось только выяснить, должен ли английский клуб платить компенсацию испанскому гранду, ведь Лео вправе каждый год сам разрывать контракт по окончании сезона. Впрочем, каталонцы думают иначе. Кстати, читайте также: тренер "Ливерпуля" считает, что Месси не нужен чемпионату Англии.

В тренде
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

Смотрите, как Лео демонстрировал дриблинг в матче Лиги чемпионов против "Баварии":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переход футбол Манчестер Сити ПСЖ Лионель Месси трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять