Отец Месси признался, в какой клуб решил перейти звездный аргентинец

Похоже, проясняется будущее одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси. 33-летний аргентинец недавно поставил в известность "Барселону" о том, что категорично намерен покинуть клуб. Но куда именно он пойдет, было неизвестно. Теперь же появилась информация авторитетного французского издания L’Equipe о том, что Лео переберется в "Манчестер Сити". А вчера английские журналисты сообщали детали невероятного перехода Месси в "МанСити" за 560 "лимонов".

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Французская же газета пишет, что спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо обратился к отцу футболиста, чтобы сделать предложение от имени своего клуба. Ведь бразилец Неймар хочет вновь объединиться с бывшим партнером по "Барсе". Но Хорхе ответил, что сын уже сделал выбор в пользу "Манчестер Сити". При этом "ПСЖ" отрицает, что контактировал с окружением Лионеля, но журналисты ссылаются на информацию из своих источников.

Осталось только выяснить, должен ли английский клуб платить компенсацию испанскому гранду, ведь Лео вправе каждый год сам разрывать контракт по окончании сезона. Впрочем, каталонцы думают иначе. Кстати, читайте также: тренер "Ливерпуля" считает, что Месси не нужен чемпионату Англии.

Смотрите, как Лео демонстрировал дриблинг в матче Лиги чемпионов против "Баварии":

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