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Отец Неймара ответил на вопрос по поводу будущего футболиста в "ПСЖ"

16 апреля, 19:01

Максим Перепелица

Неймар да Силва отметил, что его сын доволен во Франции

Неймар да Силва, отец нападающего "ПСЖ" Неймара, заверил, что его сына все устраивает в парижском клубе. Кстати, 11 лет назад в этот день "Динамо" разгромило "ПСЖ" и вышло в полуфинал еврокубка.

"Неймар сам отвечает за свои решения по поводу дальнейшей карьеры. Мы же отвечаем только за административные вопросы по поводу контракта или его бытовых условий. Неймар счастлив в "ПСЖ", он рад, что команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Он не думает об уходе из клуба", – сказал отец Неймара в Instagram.

Неймар перебрался в "ПСЖ" из "Барселоны" в августе 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее футболист неоднократно заявлял о желании вернуться в столицу Каталонии. В сезоне-2019/20 форвард провел за парижан 22 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

Что касается самого футболиста, то он проводит карантин на родине. Ранее мы писали, что Неймар не сумел попасть по пустым воротам во время игры в футбол с собаками. Бразилец развлекается со своими собаками на заднем дворе.

Видео: Instagram

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чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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