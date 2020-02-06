Отголоски конфликта: именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду

Пять клубов из Европы хотят подписать Лионеля Месси

Лео Месси / Фото: Reuters

На днях в "Барселоне" случился конфликт между спортивным директором Эрикем Абидалем и лидером каталонцев Лионелем Месси. После чего, тут же появилась информация, что Лео хочет покинуть клуб.

Этой ситуацией первым делом хочет воспользоваться "Манчестер Сити", который следит за развитием событий и в любую минуту "горожане" рассчитывают заполучить аргентинца, если тот решит сменить команду.

Но уже итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что кроме "Ман Сити" трансфер аргентинца могут себе позволить еще четыре клуба. Среди которых, "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер" и "ПСЖ".

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Ранее мы писали, как в Кубке Испании "Валенсия" и "Вильярреал" заканчивают, "Реал" и "Барселона" вступают в игру. "Вильярреал" проиграл "Мирандесу" в Кубке, а "Валенсия" – "Гранаде".

Также мы рассказывали, что игрок "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу. От защитник каталонского клуба Самюэля Умтити требуют компенсацию в размере 180 тысячи евро.

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