Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Отголоски конфликта: именитые клубы Европы выстроились в очередь, чтобы подписать аргентинскую легенду

6 февраля, 12:26

Пять клубов из Европы хотят подписать Лионеля Месси

Лео Месси

Лео Месси / Фото: Reuters

На днях в "Барселоне" случился конфликт между спортивным директором Эрикем Абидалем и лидером каталонцев Лионелем Месси. После чего, тут же появилась информация, что Лео хочет покинуть клуб.

Этой ситуацией первым делом хочет воспользоваться "Манчестер Сити", который следит за развитием событий и в любую минуту "горожане" рассчитывают заполучить аргентинца, если тот решит сменить команду.

Но уже итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила, что кроме "Ман Сити" трансфер аргентинца могут себе позволить еще четыре клуба. Среди которых, "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер" и "ПСЖ".

Реклама

Ранее мы писали, как в Кубке Испании "Валенсия" и "Вильярреал" заканчивают, "Реал" и "Барселона" вступают в игру. "Вильярреал" проиграл "Мирандесу" в Кубке, а "Валенсия" – "Гранаде".

В тренде
Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Также мы рассказывали, что игрок "Барселоны" предстанет перед судом по уголовному делу. От защитник каталонского клуба Самюэля Умтити требуют компенсацию в размере 180 тысячи евро.

Смотрите также, как Месси забивал "Боруссии" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Сити псж Лионель Месси

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблица
Все результаты 25-го тура чемпионата Англии, турнирная таблицаФутбол
Наставник
Наставник "Реала" поставил точку с возможным уходом капризного валлийцаФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн матча чемпионата ИспанииФутбол
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видео
Футболистка не знала, что забила гол-шедевр: забавное видеоФутбол
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед": онлайн трансляция "манкунианского дерби"Футбол
"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...