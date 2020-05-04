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Отголоски скандального финала чемпионата мира-2006: Матерацци наконец признался, что сказал Зидану

4 мая, 10:12

Андрей Фоменко

Защитник сборной Италии грубо ответил французскому капитану

Как известно, со временем все тайное становится явным. В финальном поединке чемпионата мира 2006 года в Германии сборная Италии обыграла французов в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. Тогда во втором экстра-тайме капитан сборной Франции Зинедин Зидан головой ударил в грудь Марко Матерацци, после чего увидел перед собой красную карточку. Многие считали, что то удаление ЗиЗу во многом стало определяющим в том матче. К слову, защитник сборной Франции рассказал об обиде на Зидана после ЧМ-2006.

После финала все гадали, что же такого сказал француз, ведь сами футболисты не хотели признаваться.

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Говорили, что итальянец обидел кого-то из родственников француза. И вот сейчас Марко честно рассказал в прямом эфире, что же тогда произошло:

"Я не ожидал удар от Зинедина. Мне повезло, что это стало сюрпризом для меня, ведь если бы я был готов к удару, то тоже получил бы удаление. У нас и до этого были столкновения походу матча. Зидан забил мяч в первом тайме, а тренер просил меня опекать его. После первой стычки я извинился, однако он плохо отреагировал. Когда мы уже в третий раз схлестнулись, я разозлился. Он мне сказал тогда, что после поединка отдаст майку, а я ответил, что предпочту его сестру, а не футболку".

После того чемпионата Зинедин завершил карьеру игрока... А недавно тренер "Реала" Зидан высказался о коронавирусе.

Смотрите, как в Лиге чемпионов играет мадридский "Реал" – команда Зидана-тренера

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футбол чемпионат мира Зинедин Зидан Марко Матерацци

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