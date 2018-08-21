Отказывавшийся выступать в России украинский футболист переехал в Хабаровск

Украинский защитник Виталий Приндета стал игроком клуба российской Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "СКА-Хабаровск". Об этом сообщается на сайте команды. По словам Приндеты, он с удовольствием согласился на переход. "Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть там", – заявил футболист.

При этом полтора года назад Приндета в интервью говорил, что не станет переходить в клуб из России по политическим мотивам: "Сейчас такие отношения между Украиной и Россией, что я бы не согласился туда ехать, даже если бы мне предложили хороший контракт. Если была бы другая ситуация, тогда – возможно. Но каждому свое".

25-летний Виталий Приндета начинал карьеру в "Волыни" (48 матчей, 1 гол), а в 2016 году перебрался в Грецию. Там он выступал за "Платаниас" (21 матч, 1 гол), вместе с которым занял 7 место в греческой Суперлиге. Последние полгода Виталий провел в другой команде местной Высшей Лиги – "Ламии" (3 матча). Так же Приндета успел поиграть за юниорскую, юношескую и молодежную сборные Украины (всего 58 матчей, 2 гола).

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