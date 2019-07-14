Откосил от тренировки ради "Форта Боярд": футболист разгневал тренера обманом

Французский футболист сказал тренеру, что должен пропустить занятие по семейным обстоятельствам

Адиль Рами. Фото: Getty Images

"Марсель" начал внутреннее дисциплинарное расследование в отношении защитника Адиля Рами. В настоящее время 33-летний игрок отстранен от тренировок с командой из-за того, что в концовке прошлого сезона без уважительной причины пропустил тренировку.

20 мая после победы над "Тулузой" (5:2) в матче 37-го тура Лиги 1 "Марсель" проводил тренировку, но Рами на нее не явился и вместо этого отправился в Приморскую Шаранту – департамент на западе Франции.

Там футболист принял участие в съемках телеигры "Форт Боярд". Эпизод вышел в эфир 29 июня. Рами в том числе поучаствовал в борьбе в грязи, несмотря на то, что на тот момент был травмирован.

По данным La Provence, Руди Гарсия, возглавлявший тогда "Марсель", не знал, куда именно отправляется защитник. Рами сказал тренеру, что ему нужно поехать в Париж по семейным обстоятельствам, а об участии игрока в "Форт Боярде" Гарсия узнал от руководства клуба уже по завершении сезона.

Недавно Адиль Рами расстался с Памелой Андерсон. Американская актриса обвинила футболиста в измене и домашнем насилии. Позже экс-жених Памелы Андерсон сделал громкое заявление относительно всех обвинений.

Отметим, что 1 июля Памеле Андерсон исполнилось 52 года. Все подробности в видео:

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