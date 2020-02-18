Откровения Олега Блохина: "Я угробил "Динамо"? У меня не получилось"

По словам обладателя "Золотого мяча", для достижения тренерского успеха в киевском клубе ему просто не хватило времени

Олег Блохин / Фото: Сегодня|Спорт

Бывший главный тренер "Динамо" Олег Блохин рассказал, почему ему не удалось добиться успеха во время работы в киевском клубе с 2012 по 2014 годы. Напомним, под руководством Блохина шесть лет назад киевляне финишировали на четвертом месте в чемпионате Украины, что стало худшим результатом в истории клуба.

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"Я угробил "Динамо"? Это говорят, что я угробил. У меня не получилось, потому что не хватило времени, – заявил Олег Блохин, которому в ноябре исполнилось 67 лет. – Команда опускалась на 3-4-е места и ниже, а тот же "Реал" где был? Он опускался? Опускался. "Манчестер Юнайтед" опускается? Опускается. Команда не может постоянно быть на определенном уровне".

Олег Блохин / Фото: ФФУ

"Сколько игроков мы купили? И это хорошие игроки. И давайте посчитаем, за сколько их потом продали. За хорошие деньги, всех. Клуб в плюсе. Сколько бы Лобановский создавал эту команду? Как он говорил, от двух до трех лет создается команда. Мне просто не хватило времени".

Андрей Шевченко и Олег Блохин / Фото: Getty Images

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"Я понимаю, куда я приходил, что эта команда должна быть только на первом месте. Но не расчистив чего-то и не купив кого-то, за какое-то время ты не можешь создать команду. Ты же не факир. Просто не хватило времени".

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"Причем здесь английский язык? Если бы я на нем разговаривал, что дальше? Проблема была не в этом. Когда ты трогаешь иностранца, то он потом приходит со своим менеджером и сидит у Суркиса в приемной. Плачется, говорит, мол, Блохин его не ставит в состав".

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"Но все говорили, что Мбокани такой-сякой. Он играл при мне? Да он один из лучших нападающих. Говорили, что у него были проблемы с тренером в "Андерлехте". У меня были проблемы с Мбокани? Не было", – подчеркнул Олег Блохин.

Ранее мы рассказывали, что Олег Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске. Обладатель "Золотого мяча"-1975 сильно хромал, поэтому воспользовался помощью этого средства передвижения.

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Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

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