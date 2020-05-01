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Открыл двери в одном полотенце: бывшую звезду чемпионата Украины застукали с женой чиновника

1 мая, 12:54

Елена Павлова

Футболист стал виновником секс-скандала в Румынии

Бывший форвард донецкого "Шахтера", немецкого "Шальке" и сборной Румынии Чиприан Марика стал главным героем громкого секс-скандала у себя на родине. По информации издания Ziar de Cluj, футболист переспал с женой известного в стране чиновника. Ранее мы сообщали, что скандалиста Макгрегора засняли в постели, а рядом была не его жена.

Флорин Мунтян, отец которого раньше возглавлял государственную газовую компанию Transgaz, следил за своей женой Анной, подозревая ее в измене. Флорин постучался в номер отеля в городе Клуж-Напока, в котором, как ему сказали, она находится, но из него вышел Марика, а из одежды на нем было лишь полотенце.

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Марика несколько минут уговаривал Мунтяна успокоиться и не стучать в дверь. И в конце концов жена чиновника все-таки появилась на пороге, но объяснить ситуацию долго не могла. Говорят, что видео записали в августе 2019 года, но появилось оно лишь сейчас. При этом Анна знакома с женой Марики, а их семьи проживают по соседству.

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Ранее мы сообщали, что спортивный чиновник ушел в отставку в связи с громким скандалом об изнасиловании. Глава Федерации фигурного катания Франции Дидье Гайаге подал в отставку со своего поста. Увольнения Гайаге ранее потребовало Министерство спорта на фоне появившейся информации о совращении французскими тренерами несовершеннолетних фигуристок.

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