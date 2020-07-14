"Открыли двери цирка": Жозе Моуринью назвал позором решение суда по делу "Манчестер Сити"

В понедельник Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне удовлетворил апелляцию "Манчестер Сити" в деле о дисквалификации английского клуба на два года. Как мы писали, УЕФА признал свое поражение в судебном деле об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков. Вердикт суда вызвал неоднозначную реакцию в мире футбола.

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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал решения суда о снятии с "Манчестер Сити" дисквалификации за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом написал британский сайт Sky Sports:

"Если "Манчестер Сити" невиновен, то наказание в несколько миллионов – это позор. Если вы невиновны, вас не наказывают. С другой стороны, если вы виновны, вас должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа. Я не говорю, что "Манчестер Сити" виновен. Я лишь говорю, что если вы невиновны, то вы не платите штраф. Даже фунт. Я знаю, что для них деньги не проблема, но все же. Если вы виновны, то должны быть отстранены от участия в соревнованиях. Я никто, чтобы знать, виновны они или нет. Я критикую решение. Сейчас мы говорим о "Манчестер Сити", но в прошлом и другие клубы попадали в подобные ситуации – и вы знаете результат. Думаю, нужно открыть двери цирка и позволить всем заходить внутрь и наслаждаться всем этим бесплатно".

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