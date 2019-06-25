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Открытая лесбиянка вывела американок в 1/4 ЧМ: нападающая Меган Рапино – на поле и вне его

25 июня, 01:07

Забивная футболистка состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой по баскетболу – Сью Берд

Американская футболистка Меган Рапино
Американская футболистка Меган Рапино. Фото: Instagram

Действующие чемпионки мира по футболу американки продолжают поход за титулом и на нынешнем мировом первенстве, проходящем в эти дни во Франции. В матче 1/8 финала в Реймсе команда США обыграла Испанию со счетом 2:1 (Рапино, 7 пен, 75 пен – Эрмосо, 9). Теперь в четвертьфинале американок ждет матч с хозяйками турнира француженками, который состоится 28 июня в Париже.

Отметим, что 33-летняя блондинка-вингер Меган Рапино, чей дубль с пенальти вывел США в 1/4 ЧМ, является одной из самых узнаваемых в Америке спортсменок. Она – чемпионка мира-2015, победительница Олимпиады-2015. А после "серебра" на мировом первенстве 2011 года 90-тысячный город Реддинг в Калифорнии, откуда она родом, провел в ее честь парад и назвал 10 сентября "Днем Меган Рапино". 

Меган Рапино – открытая лесбиянка. Она состоит в отношениях с 38-летней американской баскетболисткой, жгучей брюнеткой Сью Берд – четырехкратной олимпийской чемпионкой, которая с 2004 по 2014 годы выступала в клубах Москвы и Екатеринбурга. Девушки не стесняются выкладывать свои совместные, и порой довольно интимные, фото в соцсетях.

Отметим, что в другом матче 1/8 финала женского чемпионата мира-2019 по футболу Швеция одолела Канаду со счетом 1:0. Теперь в 1/4 финала скандинавки сыграют с Германией. Этот матч состоится 29 июня в Ренне. 

Как мы писали ранее, лидер женской сборной Украины по футзалу рассказала об отношениях девушек в Европе и Украине. "В женском футболе – более 90 процентов лесбиянок, - заявила Юлия Форсюк. - В Европе – это норма, все открыто. В Украине это тоже есть, но, мне кажется, здесь в более закрытой форме".

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.


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Тег женский футбол

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Сегодня|Спорт

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