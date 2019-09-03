"Отличная вещь": Андрею Шевченко подарили дрон

Встреча с фанатами / Фото: ФФУ

Вчера сборная Украины начала подготовку к субботнему матчу отбора Евро-2020 с Литвой, и пресс-конференция Андрея Шевченко началась с подарка. Новый титульный спонсор сборной вручил коучу дрон последнего поколения. Шева отреагировал очень эмоционально: "Отличная вещь! Очень помогает в тренировочном процессе". А потом, уже обращаясь к журналистам: "Вся команда собралась, все в хорошем настроении - особенно те ребята, которые сегодня отвели детей в школу".



По поводу вероятного перехода Коноплянки в "Шахтер" главный тренер сборной ответил: "Надеюсь, этот трансфер состоится, и он найдет команду, где будет играть. Только ему решать, какой вариант для него сейчас предпочтительнее. Женя сейчас улаживает последние детали, поэтому на сегодняшней тренировке его не будет". Сразу после тренировки сборной Коноплянка был представлен игроком "Шахтера".



Среди положительных моментов Шевченко отметил возвращение в строй Андрея Ярмоленко и восстановление Виктора Коваленко: "Этот игрок важен для нас, поэтому мы его и довызвали".



В открытой тренировке сборной, помимо Коноплянки, не принимал участие также и Бойко. Как мы узнали, у Дениса накануне прихватило спину, а потому кипер "Динамо" наблюдал за работой Андрея Пятова и Андрея Лунина со скамейки запасных.

Реклама

Лунин и Пятов на тренировке сборной Видео: Сегодня|Спорт

Кстати, когда перед началом тренировки игроки сборной по традиции отправили собравшимся на трибунах зрителям подарочные мячи (на "Олимпийский" вчера пришло около 500 болельщиков), полевые игроки выбивали ногой, а дуэт голкиперов сделал это, выбросив рукой.

Пока игроки наматывали круги обязательной пробежки, Андрей Шевченко живо общался в центральном круге со своими помощниками, совмещая это общение с разминкой - как и Александр Шовковский, к слову. Размявшись, команда начала упражнения с мячом, разделившись на две группы: в одной - защитники и опорники, в другой - игроки группы атаки.



Следующим номером программы стал некий микст "квадрата" и перепасовки с короткими рывками. В нем участвовали все легионеры, к которым присоединились Коваленко и Караваев, а также Шевченко и Шовковский. Тренеры играли со своими подопечными азартно и с явным удовольствием. Разогревшись, вся эта компания устроила двусторонку на полполя. Запомнились два эпизода с участием Шевы: в одном Андрей Лунин забрал мяч в ногах у своего тезки-тренера, в другом наставника "обидел" уже Зинченко, прервав его проход техничным подкатом.



Завершилась тренировка еще одной раздачей мячей (несколько отправил и Шевченко) и автограф-селфи-сессией. Самые длинные очереди фанатов выстроились к Зинченко, Цыганкову и Яремчуку.

Видео: Сегодня|Спорт

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама