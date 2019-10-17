"Отличные боксеры": эхо VIP-драки Павелко с Суркисами на матче Украина – Португалия

Павелко и Суркис, а между ними - профи-боксер Кличко / Фото: Getty Images

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На футбольно-политическом поле разгорается крупный скандал. По данным СМИ, во время матча Украина – Португалия, который завершился победой команды Андрея Шевченко и выходом на Евро-2020, в VIP-ложе НСК "Олимпийский" произошла драка между главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко (с одной стороны), а также депутатом ВР, экс-главой ФФУ Григорием Суркисом и его братом, президентом "Динамо" Игорем Суркисом (с другой стороны). Якобы не обошлось без попаданий кулаками в лицо.

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Инцидент уже рассмотрели в комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. Отреагировал на него и бывший полузащитник сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Евгений Левченко.

Евгений Левченко / Фото: Instagram

"Всегда знал, что Украина – страна отличных боксеров. Закулисные разборки на "Олимпийском" тому подтверждение. Кто-нибудь знает счет? И в каком раунде кто кого нокаутировал?" – написал Левченко у себя в Twitter

Смотрите, как происходило на поле в матче Украина – Португалия

Это не первый скандал с участием украинского спортивного бомонда за последнее время. Как сообщалось ранее, босс немецкого футбола подал в отставку после скандала с часами Григория Суркиса. Райнхард Гриндель ушел с поста из-за коррупции и дорогого подарка от украинца, в свое время занимавшего пост вице-президента УЕФА.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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