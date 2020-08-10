Отправили в дубль: "Динамо" определилось с судьбой 6-кратного чемпиона страны после прихода Луческу

Сергей Федоров, который ассистировал Алексею Михайличенко, теперь будет помощником Юрия Мороза в команде U21

Киевское "Динамо" определилось с дальнейшей судьбой Сергея Федорова, 6-кратного чемпиона Украины в составе "бело-синих", который ранее был помощником предыдущего наставника команды Алексея Михайличенко. Как сообщает официальный сайт киевлян, после прихода Мирчи Луческу Федоров отправится в дубль "Динамо" и будет ассистентом главного тренера команды U21 Юрия Мороза.

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Сергей Федоров / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, в прошлом сезоне ассистентом Юрия Мороза в тренерском штабе "Динамо" U21 был Олег Гусев. Но этим летом тот пошел на повышение, став помощником Мирчи Луческу в первой команде киевлян. Также в штаб румынского специалиста вошли молдаванин Эмилиан Карас, хорват Огнен Вукоевич, итальянский тренер по физподготовке Диего Лонго и тренер вратарей Михаил Михайлов.

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Ранее Луческу назвал самую острую проблему в "Динамо", которую нужно решить его тренерскому штабу. Новый наставник киевлян намерен исключить мышечные травмы динамовцев, с которыми он почти не сталкивался в "Шахтере".

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