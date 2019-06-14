Отшлепал по ее просьбе: Неймар на допросе признался, что бил бразильскую модель

Во время допроса по делу об изнасиловании 26-летней модели знаменитый футболист рассказал, что интим и шлепки были по согласию

Неймар. Фото: AFP

Нападающий французского "Пари-Сен Жермен" и сборной Бразилии Неймар в ходе допроса в полиции в Сан-Паулу опроверг утверждение, что бил девушку, которая впоследствии обвинила его в изнасиловании. 27-летний форвард приехал в отдел полиции в четверг в черном костюме и на костылях, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. Футболиста сопровождали адвокаты, около участка его встречали болельщики.

Неймар нанес ответный удар по модели, обвинившей его в изнасиловании

По данным Globo, на допросе Неймар заявил, что интимная связь с 26-летней бразильской моделью Наджилой Триндаде была по обоюдному согласию, а девушку он лишь шлепал по ее же просьбе. Ранее сообщалось, что медосвидетельствование выявило у Триндаде темные синяки на ягодицах и ногах. Во время второй встречи, часть которой попала в интернет на видео, Неймар получил пощечину и быстро покинул помещение. Так сам футболист объяснил ситуацию в полиции.

Триндаде ранее заявляла, что Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая. О встрече они договорились через инстаграм, футболист оплатил девушке перелет из Бразилии и проживание в отеле. Триндаде утверждала, что Неймар находился в состоянии опьянения и вел себя жестоко.

"Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – так модель прокомментировала свою версию дела об "изнасиловании" ее Неймаром.

Смотрите видео красивого гола в исполнении Неймара прямым ударом в "девятку" со штрафного:

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