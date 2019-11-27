Отставка Просинечки: давний обидчик сборной Украины лишился шанса сыграть с Шевой на Евро-2020

Знаменитый хорват, забивавший украинцам 23 года назад, покинул пост тренера сборной Боснии и Герцеговины

Роберт Просинечки / Фото: Reuters

Знаменитый в прошлом хорватский футболист, бронзовый призер ЧМ-1998 Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины, сообщает официальный Twitter национальной команды. Стороны достигли соглашения о прекращении сотрудничества.

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Ранее Просинечки, 23 года назад с пенальти забивавший в ворота сборной Украины, уже объявлял о своей отставке с поста главного тренера Боснии и Герцеговины. Это случилось в сентябре после поражения команды в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Армении (2:4). Впрочем, тогда руководство боснийской федерации футбола уговорило тренера остаться.

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50-летний Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины 4 января 2018 года. Под его руководством команда финишировала лишь на четвертом месте в группе J в отборе Евро-2020. Впрочем, боснийцы еще могут пробиться в финальный турнир чемпионата Европы через отбор Лиги наций. В полуфинале команда встретится с Северной Ирландией.

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Так что не исключено, что Босния и Герцеговина таки пересечется на Евро-2020 с Украиной, но точно – уже без обидчика "сине-желтых" Роберта Просинечки.

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