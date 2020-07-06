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Отставка тренера Месси: президент "Барселоны" выступил с острым заявлением

6 июля, 15:05

Олег Люлька Олег Люлька

Босс каталонского клуба назвал ложью слухи о грядущем уходе Сетьена - ему дадут шанс выиграть Лигу чемпионов

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу после победы Месси и его партнеров над "Вильярреалом" 4:1 опроверг информацию о грядущей отставке главного тренера команды Кике Сетьена. По словам босса "блаугранас", работа специалиста его устраивает.

"Я знаю, что ходят слухи об отставке. Это ложь. Кике Сетьен проделывает отличную работу, и мы полностью в нем уверены. В чемпионате Испании нужно бороться до последнего. "Реал" может и оступиться, а затем будет и Лига чемпионов. Так что у нас еще немало вызовов в этом сезоне", – цитирует Жозепа Бартомеу Mundo Deportivo

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"Барселона": Кике Сетьен и игроки

"Барселона": Кике Сетьен и игроки / Фото: Reuters

Читайте также: "МанСити" и "Барселона" добились проведения ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов дома

Ранее мы писали, что Хави, которого ждут в "Барселоне", продлил контракт с "Аль-Саддом". Однако, согласно особенной опции в соглашении с катарцами, знаменитый испанец в любой момент может возглавить каталонцев.

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Отметим, что за 4 тура до финиша чемпионата Испании "Барселона" отстает от "Реала" на 4 очка, сохраняя крайне призрачные шансы на титул. При этом каталонцы продолжают борьбу за выигрыш Лиги чемпионов. В первой игре 1/8 финала, еще до карантина, "Барселона" сыграла 1:1 с "Наполи" на его поле.

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Барселона чемпионат Испании Кике Сетьен

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