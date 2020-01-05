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Оттепель в "Трех Коронах": Ибрагимович может поехать на Евро-2020 после трех лет конфликта

5 января, 17:11

Между Златаном и тренером сборной Швеции было недопонимание

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: AFP

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Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о возвращении в "Тре Кронор" нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича и его выступлении на Евро-2020. Ранее мы писали, что Ибрагимович забил в первом же матче за "Милан", а его команда выиграла 9:0.

"Ситуация с игроками, которые раньше отказывались играть за сборную, остается прежней — если кто-то изменил свое мнение, то может связаться со мной. В этом нет ничего сложного, – отметил Андерссон в разговоре с Fotbollskanalen. – Да, у нас с Ибрагимовичем был конфликт. Но я довольно хорошо умею оставлять такие вещи в прошлом. Тогда я был разочарован, но сейчас все нормально. Если Златан тоже изменил свою позицию, то жду его звонка".

Отметим, что за сборную Швеции Златан выступал с 2001-го по 2016 год. За это время Ибрагимович сыграл 116 матчей и забил в них 62 гола. И до сих пор остается лучшим бомбардиром "Трех Корон". Но уже три года не выступает за национальную команду.

27 декабря 38-летний Златан официально стал игроком "Милана". И мы сообщали финансовые подробности контракта Ибрагимовича с итальянским клубом: за что шведу могут увеличить зарплату вдвое.

Смотрите, как Златан Ибрагимович делает удар ниндзя

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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тренер Златан Ибрагимович сборная Швеции Евро-2020

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