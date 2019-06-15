Ответили за Фолкленды: Англия обыграла Аргентину и почти лишила их шансов выйти из группы женского ЧМ
Зрители увидели и голы, и незабитые пенальти
Женская сборная Англии в непростом матче обыграла команду Аргентины в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2019 года. Британки могли выйти вперед еще в первом тайме, но Никита Пэррис не сумела реализовать пенальти. Тем не менее, после перерыва Джоди Тейлор все же сумела пробить вратаря аргентинок Ванину Корреру.
К слову, отношения между Аргентиной и Англией остаются достаточно напряженными из-за конфликта в 80-х годах прошлого века вокруг Фолклендских островов. Самый известный случай конфронтации между англичанами и аргентинцами на футбольном поле случился в 1998 году на чемпионате мира во Франции, где команды встречались в 1/8 финала. Аргентина одержала победу в серии пенальти 2:2 (пен – 4:3), а тогда еще молодой Дэвид Бэкхем схлопотал красную карточку, ответив на провокацию нынешнего наставника "Атлетико" Диего Симеоне.
|М
|Группа D
|И
|B
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англия (Ж)
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|2
|Япония (Ж)
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3
|Аргентина (Ж)
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|4
|Шотландия (Ж)
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
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