Ответили за Фолкленды: Англия обыграла Аргентину и почти лишила их шансов выйти из группы женского ЧМ

Зрители увидели и голы, и незабитые пенальти

Фото: AFP

Женская сборная Англии в непростом матче обыграла команду Аргентины в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2019 года. Британки могли выйти вперед еще в первом тайме, но Никита Пэррис не сумела реализовать пенальти. Тем не менее, после перерыва Джоди Тейлор все же сумела пробить вратаря аргентинок Ванину Корреру.

К слову, отношения между Аргентиной и Англией остаются достаточно напряженными из-за конфликта в 80-х годах прошлого века вокруг Фолклендских островов. Самый известный случай конфронтации между англичанами и аргентинцами на футбольном поле случился в 1998 году на чемпионате мира во Франции, где команды встречались в 1/8 финала. Аргентина одержала победу в серии пенальти 2:2 (пен – 4:3), а тогда еще молодой Дэвид Бэкхем схлопотал красную карточку, ответив на провокацию нынешнего наставника "Атлетико" Диего Симеоне.

М Группа D И B Н П Г О 1 Англия (Ж) 2 2 0 0 3:1 6 2 Япония (Ж) 2 1 1 0 2:1 4 3 Аргентина (Ж) 2 0 1 1 0:1 1 4 Шотландия (Ж) 2 0 0 2 2:4 0

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Нападающая сборной Италии Кристиана Джирелли Видео: Instagram

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Женский ЧМ-2019. США – Таиланд 13:0. Фото AFP

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