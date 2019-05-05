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Ответный матч "Ливерпуль" – "Барселона" доверили скандальному арбитру

5 мая, 17:44

Мерсисайдцам нужно забивать минимум три мяча, чтобы рассчитывать на выход в финал

Джюнейт Чакыр
Джюнейт Чакыр. Фото: AFP

Стали известны имена судей, которые обслужат ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона", сообщает официальный сайт УЕФА. Встречу мерсисайдцев с каталонской командой обслужит смешанная бригада арбитров из Турции, Германии и Португалии во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистентами главного арбитра станут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн (оба – Турция).

В роли видеопомощника рефери выступит Феликс Цвайер из Германии, его ассистент – Саша Штегеманн (Германия). В качестве четвёртого рефери выступит португальский судья Артур Диаш.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" завершился со счетом 3:0 в пользу каталонцев. Ответная встреча состоится 7 мая на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Чакыр – один из самых известных арбитров в мире. Однако последний его матч в еврокубках ознаменовался скандалом. Турецкий рефери засчитал спорный гол "Тоттенхэма" в ворота Манчестер Сити после использования системы VAR, не заметив игру рукой Льоренте, а затем отменил мяч Стерлинга.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Ливерпуль, арбитр

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Championat.ru

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