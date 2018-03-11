Ответный матч "Шахтера" с "Ромой" рассудит фартовый арбитр

В этом сезоне "горняки" уже выигрывали под присмотром Мальенко

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и донецким "Шахтером" обсудит испанская бригада арбитров, сообщает официальный УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Ундиано Мальенко, ассистировать ему будут Роберто Алонсо и Хуан Юсте.

Дополнительными ассистентами рефери будут Хуан Мартинес Мунуэра и Хосе Санчес. Четвертым арбитром встречи в Риме назначен Рауль Кабанеро.

В текущем сезоне 44-летний Мальенко уже работал на матче "Шахтера", когда донецкий клуб играл в гостях у "Фейеноорда" на групповом этапе ЛЧ (2:1). В той встрече испанец удалил защитника "горняков" Ярослава Ракицкого.

Напомним, что первый матч между "Шахтером" и "Ромой" завершился со счетом 2:1 в пользу украинской команды. Ответный поединок состоится во вторник, 13 марта.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его команда забила бы больше, если бы не вратарь "Ромы" – пресс-конференция наставника "горняков" после матча в Харькове.

В свою очередь, главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил: "Отдаю должное "Шахтеру" – это сильная команда, одержавшая заслуженную победу".