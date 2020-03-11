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Отыграл 23 секунды: в Румынии провели самую быструю замену в футболе

11 марта, 19:23

Александр Трикиша

Тренер обошел правила лиги, пожертвовав одной заменой

В матче чемпионата Румынии провели самую быструю замену в мировом футболе. 18-летний футболист "Клужа" Разван Фика провел на поле в матче против "Газ Метана" (0:0) всего 23 секунды! Затем главный тренер команды Дан Петреску выпустил вместо него Константина Пэун-Александру. Причиной такой быстрой замены стала не слабая игра дебютанта, а способ обойти регламент турнира.

Согласно правилам лиги, в стартовом составе каждой команды должно быть как минимум два игрока до 21 года. Один должен провести полный матч, второго можно заменить на другого футболиста. Фика оказался тем самым вторым.

Ранее мы писали, что футболиста бухарестского "Динамо" брутально нокаутировали ударом с ноги в голову. Славко Перович в бессознательном состоянии был отправлен в госпиталь прямо с поля.

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Также мы писали, что президент румынского клуба нашел причину всех проблем команды: "Слишком часто занимаются любовью, вот и играют не очень хорошо". Команда не могла выиграть в трех матах подряд и попала под шквал критики от владельца.

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замена Клуж чемпионат Румынии

Источник: Сегодня|Спорт

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