Пациент скорее жив: "Наполи" обыграл "Сампдорию" и рвется в еврокубковую зону

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В матче 22-го тура чемпионата Италии генуэзская "Сампдория" уступила неаполитанскому "Наполи" со счетом 2:4. Встреча состоялась в Генуе на стадионе "Луиджи Феррарис"

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Счет был открыт в начале матча. На третьей минуте автором забитого мяча стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Петр Зелиньски. На 16-й минуте преимущество неаполитанского клуба увеличил Элиф Элмас с передачи Джованни Ди Лоренцо. Хозяева сумели сократить разрыв в счете в середине тайма, отличился Фабио Квальярелла с паса Олбина Экдаля. Во втором тайме "Сампдория" восстановила равновесие благодаря голу Маноло Габбьядини с пенальти. Победу "Наполи" принес Диего Демме, который отличился на 83-й минуте. В компенсированное время четвертый гол в ворота хозяев забил Дрис Мертенс.

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"Наполи", набрав 30 очков, поднялся на 10-е место в Серии А, отставание от зоны Лиги Европы" – два бала. Сампдория" – на 16-м месте.

Кстати, "Россонери" сын Мальдини дебютировал в чемпионате Италии. Даниэль стал третьим из династии Мальдини, кто сыграл за "Милан".

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