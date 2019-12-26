Падение команды Ярмоленко продолжается: видеообзор матча "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм"

Все три мяча соперники забили во втором тайме - и хозяева добыли волевую победу

"Кристал Пэлас" обыграл "Вест Хэм" / Фото: Reuters

В субботу, 26 декабря, проводят девять из десяти матчей 19-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них, как мы писали, "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Кристал Пэлас" и опустился к аутсайдерам.

Встреча на лондонском стадионе "Селхерст Парк" собрала 25 с половиной тысяч зрителей и вышла очень драматичной. "Кристал Пэлас" пропустил на 57-й минуте гол от Роберта Снодграсса, а затем принялся спасаться. На 68-й минуте один гол отыграл сенегальский полузащитник Шейху Куяте, а на 90-й еще один африканец, ганский нападающий Джордан Айю, принес хозяевам победу – 2:1. Как мы сообщали, у украинца Андрея Ярмоленко обнаружили проблемы со здоровьем.

Реклама

После этой победы "Кристал Пэлас" поднялся на девятое место чемпионата Англии, в "Вест Хэм" оказался на 17-м. Команда Андрея Ярмоленко имеет 19 очков и всего на один пункт опережает "Астон Виллу". Бирмингемцы находятся уже в зоне вылета.

Читайте о 19-м туре чемпионата Англии по футболу: расписание, прогноз и результаты.

Смотрите сюжет, как Андрей Ярмоленко празднует 30-летие

Все подробности в спецтеме Boxing Day в Англии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама