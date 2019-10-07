Падение продолжается: "МЮ" выдал худший старт за последние 30 лет

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"Манчестер Юнайтед" в матче восьмого тура чемпионата Англии потерпел поражение от "Ньюкасла" (0:1) и опустился на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Уле-Гуннара Сульшера набрала всего девять очков в восьми турах.

Этот старт стал худшим для "Манчестер Юнайтед" с сезона 1989/90. Тогда после 8 туров в активе "Юнайтед" было 8 очков, а сезон клуб завершил на 13-м месте. В следующем туре "Красные дьяволы" встретятся с лидером турнирной таблицы "Ливерпулем".

Кстати, в недавнем матче случился забавный эпизод. мальчишка оказался выше футболиста "МЮ" в матче Лиги Европы против АЗ Алкмар (0:0). Дэниел Джеймс потерялся на заднем плане во время предматчевого построения.

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Ранее мы писали, что "Манчестер Юнайтед" ищет замену Сульшеру: в сети уже появились имена первых претендентов. Фаворитом на пост нового наставника клуба является бывший тренер "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также на работу в "Юнайтед" претендует бывший наставник "ПСЖ" и "Бордо" Лоран Блан.

В недавнем матче чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму", в составе которого забитым мячом отличился наш Андрей Ярмоленко, оставив в дураках самого дорогого защитника планеты.

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