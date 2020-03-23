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Пакет тебе в руки: как Жозе Моуринью неожиданно помогает бороться с коронавирусом в Лондоне

23 марта, 22:42

Елена Павлова

Тренер "Тоттенхэма", который славится непростым характером, помогает пожилым людям

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью также решил принять участие в борьбе с коронавирусом. Португальский специалист стал волонтером в Age UK – благотворительной организации, которая специализируется на помощи пожилым людям. Ранее мы писали, что президент "Спортинга" пошел лечить заразившихся коронавирусом – Во время войны в Афганистане Варандаш работал армейским врачом.

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На протяжении дня Моуринью разносил людям в возрасте предметы первой необходимости. Происходило это в Энфилде – одном из боро Лондона. Об этом сообщает журналист Sky Sports Майкл Бридж. Мы уже также писали, что Моуринью и Нагельсманн забавно обошли запрет УЕФА на рукопожатия. Главные тренеры "Тоттенхэма" и "Лейпцига" интересным образом поприветствовали друг друга в Лиге чемпионов.

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Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тысяч человек из 372 тысячи зараженных. При этом излечилось уже более 100 тысяч. В Великобритании зафиксировано 6 650 случая заражения COVID-19. 335 человек медики не сумели спасти.

Смотрите обзор матча "Лейпциг" – "Тоттенхэм"

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Лондон тренер Жозе Моуринью Тоттенхэм коронавирус волонтер

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