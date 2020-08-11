Палкин – о матче "Шахтер" – "Базель": "Нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным"

Гендиректор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился своими ожиданиями матча 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского "Базеля". Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Онлайн "Шахтер" – "Базель" уже есть на нашем сайте. Также матч покажут в прямом эфире на сервисе Oll.tv.

"Главное, чтобы та игра, которую мы видели с "Вольфсбургом", и та, что мы увидим с "Базелем", были закономерностью. И безмерное желание победить в этом турнире. Если это будет лежать в основе, то, я думаю, в матче нас ждет успех", – рассказал Палкин

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Матч "Шахтер" – "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы: когда и где смотреть

Матч пройдет в Гельзенкирхене на домашнем стадионе "Шальке" "Фельтинс-Арене", но, к сожалению, зрителей на него не пустят в связи с эпидемиологической ситуацией. Гендиректор "горняков" считает отсутствие фанатов серьезным фактором, но уверен, что команда может выложиться в одном матче даже на пустой арене.

"Фактор болельщиков все равно вносит свою лепту, и очень серьезную. Особенно на немецких стадионах. Давление они оказывают огромное, и мы это прочувствовали в прошлые годы. А когда ты играешь без болельщиков и стадии из одного матча, это в самом деле нивелирует фактор того, насколько ты силен или слаб. По одной игре любая команда может выложиться на сто процентов и показать результат. Более того, мы должны понимать, что бывают такие дни, когда у тебя все получается. Это происходит у любой команды. Как я уже говорил, здесь нужно быть очень аккуратным, осторожным и сконцентрированным", – признался Палкин официальному сайту "Шахтера".

Ранее мы писали, что тренер "Базеля" готовится играть 120 минут и пробивать пенальти в схватке с "Шахтером" в Лиге Европы. Коллер находится в необычной ситуации, но готов бороться.

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