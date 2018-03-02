Палкин: "Шахтер" будет принимать участие только в акциях, которые одобрены ФФУ и УПЛ официально"

Конец ноября 17-го года, матч чемпионата Украины "Олимпик" – "Шахтер"... Выход команд на поле за руки и с детьми, исполнение гимнов. Все традиционно и в соответствии с регламентом. Однако, через несколько дней разразился скандал: игроки команд вроде были обязаны надеть футболки с эмблемой Федерации футбола участников АТО и надписью: "Мій тато – герой". В частности, горняков стали обвинять в непатриотичности.

Тогда же историю с футболками на матче "Олимпик" – "Шахтер" прокомментировали Сергей Палкин и Владимир Генинсон

В обход Премьер-лиги пошла Федерация футбола участников АТО, терроризируя клубы фактически ультиматумами. Или надеваете футболки, или вы – не патриоты. В конце концов, ни "Олимпик", ни "Шахтер" на несогласованную УПЛ акцию не согласились.

Похожая провокация может повториться уже в новом году – перед матчем 22-го тура "Карпаты" – "Шахтер" во Львове. "Насколько мне известно, опять поднимается вопрос по поводу футболок. Опять это сопряжено с той же организацией, с которой была схожая ситуация несколько месяцев назад. Повторюсь еще раз: "Шахтер" будет принимать участие в мероприятиях, которые одобрены ФФУ и УПЛ. Официально. Самопальными вещами заниматься не будем", – заявил генеральный директор "Шахтера" Cергей Палкин.

Псевдоакции и провокации на теме патриотизму – дело рук человека Суркисов, Руслана Руденко, президента Федерации футбола участников АТО. Организации, которая в настоящее время уже нелегитимна, ведь создана альтернативная. Руденко цинично шантажировал клубы своей акцией с футболками, и те, чтобы их не обвинили в отсутствии патриотизма, молча соглашались на требования афериста.

В то же время, противоположная ситуация возникла перед кубковым матчем с "Вересом". "Шахтер" выходил в желтых футболках с надписью "26 років. Пишаємося". Причина проста и логична: это была официальная акция в поддержку Вооруженных Сил Украины, которая проходила именно под эгидой ФФУ.

"Нам нужно прекратить превращать футбол в цирк. Прекратить заниматься политикой, построенной на героизме, чтобы получить себе политические дивиденды в будущем. С этим нужно жестко бороться. И УПЛ, и ФФУ должны за этим очень жестко следить. Потому что это превратится в хаос и безумие.

Это идет четкая, планомерная провокация со стороны определенных лиц по отношению к нашему клубу. Кому-то выгодно акценты переводить в другую сторону.

"Шахтер" в очередной раз подчеркивает: будет принимать участие исключительно в официальных и согласованных с УПЛ и ФФУ акциях", – добавил Палкин.