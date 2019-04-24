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Памела Андерсон критикует "Марсель" за выделение денег Собору Парижской Богоматери

Сегодня, 23:20

Знаменитая актриса и модель считает, что детям Марселя деньги нужнее, чем пострадавшему в пожаре Собору

Памела Андерсон
Памела Андерсон. Фото: Getty Images

Известная модель и актриса Памела Андерсон раскритиковала руководство "Марселя" за решение передать собранные на благотворительном вечере средства на реставрацию Собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего в пожаре. Она считает, что средства стоило выделить нуждающимся детям Марселя. 

"Вчера мы посетили ежегодный гала-вечер "Марселя", чтобы помочь собрать деньги для нуждающихся детей в Марселе. Мы были полны добрых намерений, собрали большую сумму на благое дело. А затем – сюрприз! – был аукцион с целью собрать средства на Собор Парижской Богоматери. Конечно, нуждающиеся дети в Марселе могли бы лучше использовать 100 тысяч евро, чем церковь, которая получила уже больше миллиарда от миллиардеров. Надеюсь, они переоценят ценности и передадут средства тем, кто больше нуждается – марсельской общине", – написала Андерсон в Twitter.

15 апреля в Соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, в результате которого обрушилась крыша и главный шпиль здания.

Ранее стало известно, что Памела Андерсон в пятый раз выходит замуж. По информации СМИ, 33-летний французский футболист марокканского происхождения Адиль Рами сделал предложение 51-летней модели, которое она приняла.

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Тег Марсель, Памела Андерсон, нотр-дам де пари, Собор Парижской Богоматери

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СЭ

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