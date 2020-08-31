"Память у ребят хорошая": Шевченко рассказал, как Украина хочет победить Швейцарию и Испанию

Главный тренер нашей сборной вспомнил и свой поединок на чемпионате мира

Наша национальная команда продолжает готовиться к матчам Лиги наций, которые в начале сентября пройдут во Львове и Мадриде. Также сегодня сборная Украины на матч со Швейцарией получила шведского судью, с которым "Динамо" побеждало.

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Главный тренер "сине-желтых" в комментарии телеканалу "Футбол 1" рассказал о подготовке команды:

"Для меня очень важно было увидеть физические кондиции футболистов. И, конечно же, посмотрим на результат, который будет, содержание игры, которую продемонстрируют футболисты... Мы устроили небольшой сбор. Все клубы пошли нам на встречу, чтобы мы смогли провести его. Он нужен, прежде всего, чтобы поработать с командой тактически, привести ее в необходимое русло в плане структуры игры. Память у ребят хорошая, это сужу по тренировкам, которые мы им давали. Навыки быстро возвращаются. Это приятно, потому что футбол, в который мы просим их играть, им нравится. Мы добавили немного новых вещей в создании атак – посмотрим, удастся ли их воплотить в игре со Швейцарией и Испанией".

Также тренер вспомнил и поединок чемпионата мира 2006 года, в котором наши обыграли швейцарцев в серии пенальти:

"Время бежит быстро. Матч со Швейцарией – один из лучших моментов моей футбольной карьеры: поиграть на чемпионате мира, удачно выступить и добиться определенного результата. Надеюсь, что во Львове ребята теперь продемонстрируют хороший футбол".

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Смотрите сюжет о том, как сборная Украины готовится к матчам Лиги наций:

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