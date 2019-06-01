Панама для Украины: определился соперник нашей сборной по 1/8 финала чемпионата мира

В своей группе "канальщики" проиграли Франции, разошлись миром с Мали и одолели Саудовскую Аравию

Сборная Панамы U-20 празднует выход на Украину. Фото: Getty Images

Определился соперник молодежной сборной Украины по 1/8 финала чемпионата мира U-20, проходящего в Польше. На первой стадии плей-офф команда Александра Петракова, с семью очками выигравшая группу D, встретится со сверстниками из Панамы, занявшими третью строчку в квартете Е. Там "канальщики" сыграли вничью с Мали (1:1), проиграли Франции (0:2), а в решающем для себя поединке группы одолели Саудовскую Аравию со счетом 2:1. Поединок Украина – Панама состоится 3 июня, в понедельник, на стадионе "Тыхы", вмещающем 15 000 зрителей. Начало – 18:30 по киевскому времени.

Напомним, на всех трех предыдущих чемпионатах мира молодежная сборная Украины доходила до 1/8 финала. И неизменно именно на этой стадии прекращала свое выступление на турнире. Поломать эту неприятную серию наша команда попытается в понедельник. В случае успеха подопечные Петракова в 1/4 финала встретятся с победителем пары Колумбия – Новая Зеландия.

Между тем, как мы сообщали, Андрея Лунина продолжают "футболить" тренеры сборных Украины: принято новое решение по вратарю. Андрей Шевченко дал добро, чтобы голкипер "Реала" все-таки сыграл за молодежку в матче 1/8 чемпионата мира.

Сейвы Лунина на тренировках

Сейвы в исполнении Лунина. Instagram игрока

Также сообщалось, что 18-летний норвежец "наколотил" 9 голов в одном матче – это рекорд молодежного ЧМ-2019. Норвежцы одержали победу над Гондурасом со счетом 12:0, а 75 процентов голов лично записал на свой счет нападающий Эрлинг Браут Халанд.

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