Пандемия? Не в курсе! В Белграде на футбольном матче собралось 16 тысяч болельщиков

Во время полуфинального матча Кубка Сербии фанаты заполнили стадион и устроили огненное шоу

В мировом футболе состоялся, пожалуй, самый посещаемый матч после паузы, связанной с пандемией коронавируса. В полуфинале Кубка Сербии в Белграде местный "Партизан" обыграл в "Вечном дерби" "Црвену Звезду" со счетом 1:0 – при этом на трибунах заполненного фанатами стадиона за игрой непримиримых соперников наблюдало 16 000 болельщиков. И это в то время, когда чемпионаты большинства стран мира еще даже не рискнули возобновиться, а в тех, где состоялся рестарт, играют при пустых трибунах.

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Отметим, что никаких ограничений в отношении болельщиков в Белграде не было. При этом фанаты устроили на трибунах стадиона "Партизан" яркое пиротехническое шоу. Словно и нет никакой пандемии.

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Добавим, что победу "Партизану" в матче с "Црвеной Звездой" принес гол Бибраса Натхо на 58-й минуте. В другом полуфинале Кубка Сербии "Войводина" также со счетом 1:0 победила "Чукарички". Финал турнира "Партизан" – "Войводина" состоится 24 июня.

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