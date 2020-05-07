"Пандемия – преувеличена": врач итальянского "Лацио" потребовал не называть здоровых людей больными

Глава медицинской службы римского "Лацио" не видит проблем в возобновлении чемпионата страны по футболу

Главный врач римского "Лацио" Иво Пульчини заявил, что у него нет опасений касательно возобновления сезона в Серии А, а ситуацию вокруг коронавируса он считает "совершенно преувеличенной". Ранее футболист из чемпионата Италии, который дольше всех лечился от COVID-19, заявил о своем окончательном выздоровлении.

"Я полностью за возобновление чемпионата Италии, особенно после того, как я осмотрел всех игроков, – заявил изданию Sport Mediaset врач "Лацио" Иво Пульчини. – Я нашел их восторженными и профессиональными. Вполне возможно изолировать составы в течение следующих нескольких недель, хотя, возможно, не для всех клубов. Пандемия – преувеличена. Если команда проходит тестирование, придерживается правил и передвигается в чистой среде, о чем мы вообще говорим? Почему мы должны считать совершенно здоровых людей больными?"

Справа – главный врач "Лацио" Иво Пульчини / Фото: Facebook

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Ранее главный тренер сборной Италии назвал происходящее в его стране адом на земле. "Фото военной колонны, вывозящей гробы из Бергамо, стало пощечиной", – заявил Роберто Манчини, потерявший из-за коронавируса друга детства.

По последним данным, в Италии зафиксировано 214 457 случаев заражения коронавирусом, из которых 29 684 оказались летальными. При этом в последние дни власти Италии говорили о рекордно низкой смертности от COVID-19.

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