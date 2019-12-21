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"Папа Карло" вновь вернулся в Англию, где сменит на тренерском посту Фергюсона

21 декабря, 13:38

Карло Анчелотти представлен в качестве наставника "Эвертона"

Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

"Эвертон" официально объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера. Ранее мы писали, что "Эвертон" проснулся и заставил плакать легенду "Челси".

Контракт итальянского специалиста рассчитан на четыре с половиной года, до конца сезона-2023/24.

Предыдущим местом работы 60-летнего Анчелотти был "Наполи", с поста главного тренера которого он был уволен 11 декабря. Наставник покинул клуб после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Генком"(4:0).

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Карло Анчелотти провел в "Челси" период с 2009 по 2011 год. За время пребывания в клубе специалист выиграл чемпионат Англии в сезоне-2009/10, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

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"Эвертон" остался без главного тренера пятого декабря: в тот день работы лишился португалец Марку Силва. После 17-ти туров чемпионата Англии "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Кстати, итальянский наставник уже сегодня посетит матч "Эвертона" против "Арсенала" на Гудисон Парк.

Мы уже сообщали, что тренер "Эвертона" побежал праздновать гол с болбоем, а не с командой. Шотландский тренер после гола в исполнении Доминика Калверт-Льюина на 84-й минуте встречи помчался вдоль бровки поля, а затем схватил в объятия прибежавшего к нему болбоя.

Смотрите также обзор матча прошлого чемпионата Англии "Эвертон" – МЮ – 4:0:

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чемпионат Англии Карло Анчелотти Эвертон

Источник: Сегодня|Спорт

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