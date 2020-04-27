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Парадоксы эпохи коронавируса: чемпионат Румынии по футболу собираются доиграть в Турции

27 апреля, 15:37

Андрей Фоменко

В Анталье пустуют десятки отелей, у многих из которых есть футбольные поля

Турецкий город Анталья – широко известный курорт, но в ближайшее время он может стать центром футбола. Причем не только турецкого, поскольку здесь собираются провести оставшиеся матчи команды румынского чемпионата. Недавно в Румынии провели самую быструю замену в футболе: парень провел на поле 23 секунды.

Румынские функционеры провели обсуждение в интернете этой идеи, и большинство клубов ее поддержало. Ожидается, что команды отправятся в Турцию на чартерных рейсах через пару недель сроком на два месяца. Все футболисты пройдут тестирование на коронавирус перед отъездом, а затем – в Турции. Сначала клубы проведут в Анталье тренировочные сборы, а затем доиграют оставшиеся восемь туров в режиме два матча в неделю. Игры должны пройти в июне -июле. Чиновники подсчитали, что все "удовольствие" обойдется клубам в два миллиона евро – не так уж и много. А доиграть нужно, так как за телеправа транслятор уже заплатил лиге 26 миллионов евро из 28.

Правда, в последнее время в Турции увеличилось число зараженных коронавирусом. Однако в Анталье много пустых отелей, в которых можно создать закрытые системы. Так же там есть тренировочные поля, не зря же здесь команды проводят сборы и зимой.

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Интересно, что и чемпионат Турции также подумывают доиграть в Анталье...

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Турция футбол чемпионат Румынии коронавирус Анталья

Источник: ua.tribuna.com

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