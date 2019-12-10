Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

"Пари Сен-Жермен" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое

10 декабря, 22:50

Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

"Барселона" - кандидат №1 на Неймара

"Барселона" - кандидат №1 на Неймара

Похоже, капризы и не очень яркая игра звездного бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара надоели даже богатым владельцам французского клуба. Чемпион Франции вознамерился расстаться с ним и серьезно снизил цену, сообщает испанское издание Marca. Зато, как мы писали, Неймар оказался самым обсуждаемым футболистом в сети Twitter.

Летом этого года Неймар не покинул Париж, так как в клубе посчитали предложение "Барселоны" недостаточным. Однако позиция игрока остаётся прежней: он намерен уйти из "ПСЖ". Французский клуб готов рассматривать предложения, причем уже не в районе космических 300 миллионов евро, как просили раньше. Сейчас речь идет уже о компенсации порядка 180 млн. В случае получения достойного предложения Неймар сможет покинуть клуб в конце этого сезона. А если вдруг кто-то решит раскошелиться раньше, то и ближайшей зимой.

Читайте, как "Барса" без Неймара и Месси играет с "Интером"

Реклама

Бразильский нападающий принял участие в восьми матчах чемпионата Франции сезона 2019/20, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Напомним, что в 2017 году "ПСЖ" купил Неймара у "Барселоны" за "бешеные" 222 миллиона евро.

В тренде
Интриги последнего тура еврокубков: что нужно "Шахтеру", "Динамо" и всем остальным для выхода в плей-офф
Последняя еврокубковая неделя 2019 года

Когда Неймар захочет, он может забивать много и красиво:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Лига чемпионов Барселона псж Неймар трансфер

Источник: ua-football

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" против Висенте Гомеса и сенсация от "Шахтера": результаты 16-го тура Премьер-лигиЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Бавария" проиграла "Байеру" и другие "зарубы": результаты 13-го тура чемпионата ГерманииФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мираФутбол
Неймар и Мбаппе после потопа забивают
Неймар и Мбаппе после потопа забивают "канарейкам": результаты 16-го тура чемпионата ФранцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...