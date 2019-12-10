"Пари Сен-Жермен" хочет расстаться с Неймаром и сбросил цену на него почти вдвое

Бразильская звезда футбола хочет уйти в "Барселону", но вот хотят ли его видеть в Каталонии?

"Барселона" - кандидат №1 на Неймара

Похоже, капризы и не очень яркая игра звездного бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара надоели даже богатым владельцам французского клуба. Чемпион Франции вознамерился расстаться с ним и серьезно снизил цену, сообщает испанское издание Marca. Зато, как мы писали, Неймар оказался самым обсуждаемым футболистом в сети Twitter.

Летом этого года Неймар не покинул Париж, так как в клубе посчитали предложение "Барселоны" недостаточным. Однако позиция игрока остаётся прежней: он намерен уйти из "ПСЖ". Французский клуб готов рассматривать предложения, причем уже не в районе космических 300 миллионов евро, как просили раньше. Сейчас речь идет уже о компенсации порядка 180 млн. В случае получения достойного предложения Неймар сможет покинуть клуб в конце этого сезона. А если вдруг кто-то решит раскошелиться раньше, то и ближайшей зимой.

Читайте, как "Барса" без Неймара и Месси играет с "Интером"

Реклама

Бразильский нападающий принял участие в восьми матчах чемпионата Франции сезона 2019/20, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Напомним, что в 2017 году "ПСЖ" купил Неймара у "Барселоны" за "бешеные" 222 миллиона евро.

Когда Неймар захочет, он может забивать много и красиво:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама