"Пари Сен-Жермен" назвал условия возвращения Неймара в "Барселону" уже этим летом

Сага с возможным переходом звездного бразильца Неймара из "Пари Сен-Жермен" в "Барселону" продолжается. 28-летний нападающий хочет вернуться в Испанию, а французский клуб вроде бы готов его отпустить, но с определенными условиями. Примечательно, что недавно Неймар проиграл суд "Барселоне" и должен вернуть более шести миллионов.

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Футболист договорился с клубом, что ему позволят вернуться в Каталонию, но "Барса" должна сделать предложение, пишет isport.ua со ссылкой на испанское издание AS. Причем трансфер может состояться уже в этим летом. При этом "ПСЖ" попросил от Неймара максимальной самоотдачи в поединках до конца сезона – в Лиге чемпионов, ведь чемпионат Франции завершили досрочно.

Нынешний контракт Неймара действует до 2022 года, и он не планирует его продлевать. Так что французы смогут отбить часть средств из 222 миллионов евро, которые потратили на покупку форварда у "Барселоны". Предполагают, что испанский гранд может предложить за капризного игрока кого-то из своих звезд. Например, француза Антуана Гризманна или бразильца Филиппе Коутиньо.

Известно, что Неймар возглавил рейтинг игроков по суммарной стоимости трансферов.

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