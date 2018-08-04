"Пари Сен-Жермен" в шестой раз подряд выиграл Суперкубок Франции

Сегодня в Киеве состоялся матч за Суперкубок Франции. Трофей разыгрывали "Пари Сен-Жермен" и "Монако". Поединок завершилась уверенной победой парижской команды со счетом – 4:0.

В составе "ПСЖ" дублем отличился Анхель Ди Мария. Он открыл счет на 33-й минуте, и поставил точку на второй компенсированной. Еще по голу забили Кристофер Нкунку (40-я минута) и Тимоти Веа (67-я).

Эта встреча стала первой официальной для нового главного тренера "ПСЖ" Томаса Тухеля. Кроме того, первый свой матч за столичный клуб провел голкипер Джанлуиджи Буффон. Летом он в качестве свободного агента переехал в Париж из Турина.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" выиграл Суперкубок Франции шестой раз подряд и в девятый раз в истории. Парижский клуб вышел на чистое первое место по количеству побед в Суперкубке. До этого времени "ПСЖ" делил первое место по этому показателю с "Лионом".

Напомним, что в Украине 21 июля прошел матч за Суперкубок. В Одессе "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" – 1:0 и в седьмой раз забрало трофей.