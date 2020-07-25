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"Пари Сен-Жермен" завоевал Кубок Франции благодаря голу Неймара

25 июля, 09:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Сент-Этьен" даже в меньшинстве пытался противостоять французскому гранду

Наконец-то большой футбол начал возвращаться и на французские поля. Напомним, что сезон 2019/2020 там завершили досрочно, вручив золотые медали "Пари Сен-Жермен". При этом, что интересно, во Франции изменили решение футбольных боссов о завершении чемпионата.

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Единственный матч минувшего сезона, который решили провести, – финал Кубка Франции. На "Стад-де Франс" сошлись "Пари Сен-Жермен" и "Сент-Этьен" – 17-я команда Лиги 1. Подопечным немца Томаса Тухеля удалось добыть лишь скромную победу со счетом 1:0. Все решил гол бразильца Неймара на 14-й минуте, когда форвард добил мяч в сетку после того, как вратарь Жесси Мулен справился с ударом Килиана Мбаппе.

На 31-й минуте "Сент-Этьен" остался в меньшинстве после грубой игры Лоика Перрена против звездного Мбаппе. Французский нападающий из-за травмы был заменен. Однако даже в меньшинстве бывший соперник "Александрии" в Лиге Европы оказывал сопротивление и не позволил "ПСЖ" забить больше. Неймар, Ди Мария, Икарди и компания имели немало шансов снять все вопросы заранее, но транжирили голевые моменты. Тем не менее трофей достался парижанам. Вашему вниманию – обзор финального матча.

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футбол гол Пари Сен-Жермен видео голов Неймар Сент-Этьен Кубок Франции

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