Парижане становятся первыми финалистами Кубка Франции, а Мбаппе творит шедевр

В полуфинале Кубка Франции "ПСЖ" разгромил "Лион" на "Стад де Люмьер" со счетом 5:1 и вышел в решающий поединок турнира. Там он встретится с победителем противостояния "Сент-Этьен" – "Ренн", который состоится в четверг, 5 марта. Ранее мы писали, чтовласти Франции запретили игрокам "Страсбура" жать руки Неймару и Мбаппе.

Хозяева открыли счет на 11-й минуте усилиями Мартена Терье, которому ассистировал Карл Токо Экамби. Однако быстрый гол не стал для "Лиона" залогом победы. Парижане быстро восстановили равновесие усилиями Килиана Мбаппе, который в этом поединке сделал хет-трик. А второй гол в его исполнении стал настоящим шедевром. 21-летний французский нападающий подхватил мяч еще на своей половине, пронесся до чужой штрафной и легко пробил вратаря.

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Еще по голу в составе парижской команды записали на свой счет бразилец Неймар, который реализовал 11-метровый, и испанский полузащитник Пабло Сарабия.

Смотрите, как Мбаппе забивал во Франции "Сент-Этьену"

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