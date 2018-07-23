"Парму" лишили пяти очков за договорные матчи

Завершилось рассмотрение дела о возможном проведении "Пармой" договорных матчей, сообщает Football Italia. По итогу слушания "Парме" предоставлено право участвовать в розыгрыше итальянской Серии А следующего сезона, однако команда начнет кампанию с пятиочковым отставанием.

Напомним, "Парме" грозило исключение из Серии А. В концовке прошедшего сезона один из футболистов команды отправлял сообщения, указывающие на возможный договорной характер матча, по результатам которого "Парма" вышла в высший дивизион итальянского футбола.

Напомним, что не так давно в украинском футболе грянул коррупционный скандал. 35 клубов замешаны в договорных играх. В состав ОПГ входили президенты клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, околофутбольные коммерческие структуры. Всего задокументировано участие 320 фигурантов по 57 доказанным эпизодам.

Не исключено, что первые суды по украинским "договорнякам" пройдут уже в сентябре, доказательная база собрана.