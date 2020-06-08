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Парню всего 17 лет, но его не продали и за 100 миллионов евро: очень нужен "Барселоне"

8 июня, 19:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Юный уроженец Гвинеи-Биссау не хочет уходить даже в "Манчестер Юнайтед"

Во время затишья на европейском трансферном рынке клубы все равно продолжают делать попытки усилить свои составы. Стало известно, что "Манчестер Юнайтед" хотел купить у "Барселоны" 17-летнего Ансумане Фати за крупную сумму. Однако каталонцы ответили твердым отказом. В феврале Фати стал самым юным автором дубля в чемпионате Испании.

Несколько недель назад агент Жорже Мендеш обратился в "Барселону" с вопросом, за какую сумму клуб готов продать Фати. Каталонцы сообщили, что Ансу не продается, а на пункт в контракте сообщает об отступных в размере 170 миллионов евро. После этого "Манчестер Юнайтед" сделал конкретное предложение о покупке уроженца Гвинеи-Биссау за 100 "лимонов", утверждает издание Diario Sport. Но и тут англичане успеха не добились.

Из-за этого руководство "Барселоны" даже собрало конференцию, на которой президент клуба Жозеп Бартомеу озвучил решение об отказе продавать Фати. Парень попал в академию "Барсы" еще в 2013 году и уже получил испанское гражданство. В дебютном сезоне 2019/2020 в основной команде нападающий, который может действовать и на позиции вингера, в 16 матчах чемпионата Испании забил четыре мяча.

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Минувшей зимой 17-летний игрок "Барселоны" установил рекорд "Эль Класико".

Смотрите, как Ансу Фати забил мяч в ворота "Интера" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов

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футбол Барселона Манчестер Юнайтед трансфер Ансу Фати

Источник: ua.tribuna.com

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