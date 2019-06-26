Партнера Салаха выгнали с Кубка Африки за рассылку видео своих гениталий

Хозяева Кубка Африки-2019 оскандалились из-за неосторожности своего полузащитника Амры Уарды

Амр Уарда. Фото: Reuters

Полузащитника Амра Уарду выгнали из сборной Египта. 25-летнему футболисту указали на выход по решению национальной федерации футбола Египта за сексуальные домогательства. Сообщается, что Уарда, принадлежащий греческому клубу ПАОК, в мессенджере WhatsApp приставал к девушкам, просил прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео со своим половым органом. Уарда общался с моделью Мерхан Келлер, также переписку с ним опубликовала мексиканка с никнеймом Giovanna V в Twitter. Помимо Уарды, которого портал Transfermarkt оценивает в 2 млн евро, подобным занимались еще три футболиста, но их имена не называются.

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Отметим, что сборная Египта со своей звездой Мохамедом Салахом в настоящее время готовится к матчу второго тура группового этапа домашнего Кубка Африки против ДР Конго. В поединке первого тура египтяне одолели Зимбабве со счетом 1:0, а скандальный Амр Уарда, выйдя на замену, отыграл 19 минут.

Оскандалившийся Амр Уарда. Фото – Reuters

Как сообщалось ранее, иранец, выдавая себя за Месси, затащил в постель 28 девушек: стали известны последствия. Мужчина воспользовался поразительным сходством со знаменитым аргентинцем. И теперь может за это поплатиться. На него уже подали в суд 23 женщины.

Также мы писали, что старейший клуб мира оскандалился во время своего российского турне – это оказался секс-туризм, а не футбол. Один из футболистов "Шеффилда" Джейк Гаррет по прибытии в Москву создал профиль в приложении для знакомств, написав в нем: "Футболист ФК "Шеффилд". До 29 июня в Москве, только секс". При этом английская подпись еще более прямолинейна: "Russian girls to fuck".

Напомним, ранее к громкому скандалу привел поцелуй болгарского боксера американской журналистки:

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