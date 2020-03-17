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"Партнерка по карантину": блондинка с финала ЛЧ показала, с кем проводит время в изоляции

17 марта, 11:07

Александр Трикиша

Красавицы не стесняются выкладывать обнаженные фото в соцсети

Блондинка, выбежавшая на поле в финале прошлой Лиги чемпионов, Кинси Волански показала, как проводит время в карантине из-за эпидемии коронавируса. Девушка поделилась на своей странице в Instagram фото, на котором она отдыхает у бассейна с другой девушкой. Все бы ничего, но красавицы сфотографировались абсолютно обнаженными.

Подруга Кинси – 24-летняя британская модель Деми Роуз. Она куда популярнее Волански – на страницу Деми в Instagram подписано более 13 миллионов человек, в то время как у Кинси – всего 3,6 миллиона фолловеров

Кстати, фото у бассейна девушки выложили в соцсеть одновременно. "Сильные независимые женщины с большими сердцами и большими мечтами", – подписала снимок Волански, а Роуз не стала выдумывать и просто назвала фото "Партнерка по карантину".

Внимание! Фото 18+

Напомним, после выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов.

А недавно будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле. Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету.

Вспомним, как Кинси Волански сорвала финал Лиги чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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