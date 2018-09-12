Паулу Фонсека: "Хоффенхайм" – команда с одним из самых многообещающих тренеров Европы"

Во вторник Киеве открылась фотовыставка "Шахтер" в Лиге чемпионов-2000-2018". На мероприятии побывал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека. Официальная часть вечера перешла в автограф- и фотосессии для собравшихся болельщиков, которые длились около получаса – обделенных вниманием игроков и тренеров не осталось. Выставка будет работать на 7 этаже ЦУМа до 4 октября.

Мы поинтересовались у Фонсеки, почему тренер "Шахтера" перед жеребьевкой хотел встретится с "Хоффенхаймом" (в итоге из четвертом корзины именно эта команда и попалась чемпионам Украины).

"Во-первых, мне хотелось сыграть с какой-нибудь немецкой командой – нам не удалось это в прошлом сезоне. И это будет новый опыт. Плюс, "Хоффенхайм" просто хорошая команда, десять ее игроков играли на ЧМ-2018, с сильной тактической схемой и очень интересным молодым тренером, одним из самых многообещающих в Европы. Наконец, очень интересно будет побывать на 30-тысячном стадионе, построенном в 3-тысячном поселке. В Португалии такого точно нет".

"Мы снова в сложной группе. Снова "МанСити" – главный фаворит. Но нам по силам побороться с "Лионом" и "Хоффенхаймом" за второе место, дающее право на плей-офф. Нас ждет непростая миссия, тяжелая работа, но мы верим, что все возможно. По крайней мере, нам по силам повторить то, что мы сделали в прошлом году", – сказал Паулу Фонсека.

На открытии фотовыставки также побывали Сергей Попов, Геннадий Зубов, Игор Дуляй и Андрей Пятов.

Капитан дончан в сезоне-2000/01 Сергей Попов вспомнил: "Когда гимн Лиги чемпионов впервые зазвучал в Донецке, ощущения были непередаваемые. Не то что вся команда, а весь город был в шоке. Наверное, из-за где-то перегорели – проиграли "Лацио" 0:3".

"Ну, тому "Лацио" проиграть было не стыдно – сборная мира. В какого игрока не ткни – звезда, – вступил в разговор его партнер по той команде Геннадий Зубов. – Как для дебютантов мы выступили тогда очень неплохо, заняли третье место в группе, обыграли "Спарту" и "Арсенал".

"А для меня самая памятная игра в ЛЧ – последний матч в групповом раунде сезона-2004/05, дома против "Барселоны", – рассказал Игор Дуляй. – Нам обязательно нужно было побеждать, чтобы остаться в Европе. И мы то сделали – Джулиус Агахова забил два мяча и мы выиграли 2:0. Это была наша первая большая победа в этом турнире".

Андрей Пятов: "Всегда интересно играть в ЛЧ с новыми соперниками. В этому году у нас в группе две команды, с которыми мы прежде никогда не встречались – и это здорово".

Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Ранее мы писали, что наставник "Шахтера" Паулу Фонсека принял участие в форуме топ-тренеров клубов Европы.