Паулу Фонсека: "Мы не приехали в Рим для того, чтобы только обороняться"

Во вторник в Риме пройдет ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером". Первый матч в Харькове завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

Накануне матча на вопросы о предстоящей игре ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека.

– Фред и Тайсон снова получили приглашения в сборную Бразилии. Как вы считаете, кто-то еще из ваших подопечных заслуживает вызова?

– Добрый вечер. Хорошая новость. Я доволен, что наших игроков признают. Как вы знаете, Марлос не может поехать в Бразилию – он выступает за Украину. В любом случае мне очень приятно, что Фред и Тайсон полетят в свою национальную команду, это всегда хорошо для футболистов.

– "Шахтер" намеренно остановился в том же отеле, что и в 2011 году, когда прошел "Рому" на пути в четвертьфинал?

– Нет, честно говоря, даже не знал этого – просто совпадение.

– В каком настроении "горняки" перед матчем? Как не допустить того, что было с "Наполи", когда дома вы победили, а на выезде потерпели поражение?

– Я могу дать один ответ на оба вопроса. Мы знаем, насколько сложная встреча нас ожидает, и очень мотивированы. Но не стоит сравнивать "Наполи" и "Рому" – это две совершенно разные команды. Римляне выиграли пять из шести последних матчей в чемпионате, а в Лиге чемпионов на своем поле ни разу не пропустили от "Атлетико" и "Челси". Потому представляем, насколько будет непросто, и могу сказать, что наши футболисты к этому готовы.

– Ди Франческо назвал вас не европейской, а скорее бразильской командой. Что вы думаете по этому поводу?

– Это мнение моего коллеги – полностью его уважаю, признаю и даже частично соглашаюсь. Да, у нас много бразильцев, есть также аргентинцы. Однако стили игры в Европе и Южной Америке отличаются. Мы демонстрируем футбол, которого в Бразилии вы никогда не увидите.

– Вы больше опасаетесь Джеко или Перотти?

– Я не могу останавливаться только на них, в этом нет смысла, ведь в "Роме" достаточно исполнителей высокого уровня. Могу назвать еще много имен, но рассматриваю соперника как качественный коллектив.

– На какой поступок готовы пойти в случае выхода в четвертьфинал?

– Вы теперь всегда будете спрашивать меня об этом. Что я могу пообещать? Если пройдем "Рому", то просто отпразднуем, как обычно. Ничего экстраординарного не планирую.

– Все ли игроки здоровы?

– Команда в отличном состоянии физически, тактически и технически. Некоторые ребята травмированы, и тем не менее завтра мы постараемся показать футбол, который "Шахтер" демонстрирует всегда.

– Успели восстановиться после поединка в Полтаве на тяжелом поле?

– Да, вы правы, матч проходил в сложных условиях, но я думаю, что все будут в отличной физической готовности.

– "Рома" и "Шахтер" сторонники техничного футбола, быстро переходят в атаку. Завтра в Риме возможен дождь. Кто от этого больше выиграет?

– Я смотрел прогноз погоды: вроде бы дождя не предвидится. Но даже если небольшой и будет, ничего страшного – ни на одну из команд он не должен повлиять негативно. Точно могу сказать: "Шахтер" здесь, чтобы показывать свой футбол, который демонстрирует всегда. Мы будем оставаться собой. Ни в коем случае не приехали сюда защищать результат первого матча и только обороняться. Постараемся владеть мячом, доминировать и проводить как можно больше атак. Возможно, в некоторые моменты этому помешает соперник, но прятаться от игры мы не будем.

– Судя по недавним поединкам, что Ди Франческо мог скорректировать в "Роме"?

– Не жду радикальных изменений по сравнению с последними матчами. Мы должны понимать, что наш соперник силен и предстоит тяжелейшее противостояние. Я уверен, что "Рома" очень жестко начнет с самого старта, будет высоко прессинговать нас и не давать разыгрывать мяч. В свою очередь мы должны стараться показывать наш футбол, а в обороне быть практически идеальными.

– Вам удалось выбить из турнира "Наполи". Если пройдете и "Рому", насколько Серия А станет для тренерского штаба и игроков открыта в плане возможного продолжения карьеры?

– У вас, женщин, на самом деле есть такое умение – задавать самые сложные вопросы. Я сейчас полностью сфокусирован на "Шахтере". Понимаю, что благодаря проведенной нами кампании – не только по результатам, но и игре – оценка тренеров и футболистов возрастает. Однако мы сосредоточены на своих целях и сейчас работаем здесь. Ни о чем другом я не думаю.

Напомним, что ранее прошла пресс-конференция тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо и полузащитника Алессандро Флоренци накануне поединка с "Шахтером".