Паулу Фонсека: Наставник "Зари" Вернидуб очень хочет тренировать "Динамо"

В субботу "Шахтер" одержал победу над "Зарей" (2:1 видео голов) и увеличил отрыв от киевского "Динамо" до пяти очков. Для оформления золотых медалей "горнякам" хватит победы в следующем туре над "Вересом". В этом случае матч последнего тура против "Динамо" уже не будет иметь турнирного значения.

– Сложная и эмоциональная игра. Мы заслуженно добились победы, потому что создали огромное количество моментов: мяч попадал в перекладину, голкипер действовал отлично и сделал фантастические сейвы. "Заря" всего пару раз опасно подошла к нашим воротам, и ей удалось забить своего рода гол-счастливчик. После этого соперник закрылся, опустил линии, но мы верили в себя до конца и продолжали создавать шансы. А гол Тайсона установил справедливый результат.

– Вы хотели бы стать чемпионом в матче с "Динамо" или это не важно?

– Для меня – не важно. Сейчас в моих мыслях финал Кубка. Прекрасно понимаю, что нам нужно выиграть все поединки до конца сезона. Только что во флеш-интервью сказал: не верю в то, что "Динамо" потеряет очки с "Зарей". Луганчане сегодня действительно показали большой профессионализм и серьезность. Мой страх больше по наставнику "Зари", который поддается определенному воздействию и, к сожалению, никак не может скрыть своего желания тренировать "Динамо". Не знаю, как вы, но я обращаю внимание на его поведение и заявления, когда он играет с "Шахтером" и с "Динамо" – как до, так и после матчей. Полагаю, это ясно всем. Думаю, даже он сам уже признал свое громадное желание тренировать "Динамо".

– Накануне напрямую обсуждались вопросы стимулирования "Зари" вашим главным конкурентом. Как вы к этому относитесь? Принято ли такое в Португалии?

– Здесь происходят очень странные вещи – в большинстве стран такое запрещено. По-моему, даже УЕФА создавал правило по этому поводу. Обратите внимание: президент нашего конкурента признает, что даст определенный бонус "Заре". На следующей неделе у них матч. Все это не укладывается в голове, но здесь это, наверное, нормально. Однако я знаю, что в других странах такое строго запрещено.