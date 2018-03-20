Паулу Фонсека не сумел победить в номинации "тренер года" в Португалии

Сегодня, 22:40

Наставник "Шахтера" уступил звание наставнику "Монако"

Паулу Фонсека. Фото AFP
Паулу Фонсека. Фото AFP

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека не сумел победить в номинации "тренер года" в Португалии.

Премию вручали во время гала-вечера в Лиссабоне, организованном Федерацией футбола Португалии, Национальной ассоциацией футбольных тренеров и Союзом профессиональных футболистов.

Фонсека привел "Шахтер" к победе в чемпионате Украины сезона 2016/20178 годов, завоевал Кубок и Суперкубок страны. Под руководством португальца "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, донецкий "Шахтер" проиграл "Роме" (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир. 

Лучшим тренером Португалии 2017 года признали наставника "Монако" Леонардо Жардима. Под его руководством французы прервали гегемонию "ПСЖ" в чемпионате и вывел команду в полуфинал прошлого сезона Лиги чемпионов.

Впрочем, нужно отметить, что нынешний сезон "монегаскам не задался. Расставшись с группой лидеров, "Монако" не сумело выйти из группы текущей ЛЧ, а в Лиге один идет на втором месте.

Еще одним претендентов на награду являлся наставник "Бенфики" Руй Виктория.

Напомним, что в недавнем интервью Паулу Фонсека ответил на вопрос журналистов о своем будущем в донецком клубе: "Ближайшее будущее все покажет".
тренер, футбол, Руй Виториа, Паулу Фонсека, Леонардо Жардим

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Сегодня|Спорт

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